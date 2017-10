Parintins: recém nascido é encontrado no lixo

Corpo da criança numa caixa no IML do Hospital Regional Jofre Cohen (Foto: Aroldo Bruce)

A Polícia Civil investiga o caso de um recém nascido encontrado no lixo na manhã desta quarta-feira, 4 de outubro. A criança morta teria sido deixada num determinado ponto de Parintins, no qual o carro passa para fazer a coleta. Somente por volta das 9h da manhã, já no aterro controlado, localizado no bairro Dejard Vieria, a criança do sexo feminino foi encontrada.

A policia militar foi acionada e o cadáver da criança levado para o IML do Hospital Regional Jofre Cohen. Representantes do Conselho Tutelar e o Plantão Social da Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), acompanham o caso. As investigações se intensificam para descobrir a pessoa que cometeu o crime.

Algumas hipóteses foram levantadas. A principal deles é que a criança teria nascido normal, assassinada e jogada no lixo. O crime causou indignação na sociedade parintinense. O BAB Notícias acompanha esse fato e dentro de instantes divulgará novas informações.

Aroldo Bruce

*Da Redação do BAB Notícias