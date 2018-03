Parintins recebe mais doses de vacina contra febre amarela

O munícipio de Parintins recebeu nesta quarta, dia 28 de fevereiro, 1.500 doses da vacina contra a febre amarela. O objetivo é intensificar a vacinação na população não vacinada.

Como em todo o país, a dificuldade no alcance das metas da vacina contra febre amarela é o público adulto. Com a intenção de cobrir 100% da população, a vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde da cidade e interior do município.

Segundo Tiago Roosewel Mota, o cidadão precisa levar a carteira de vacinação para que um profissional de saúde possa avaliá-la.

Ele lembra que desde o ano de 2017 a dose única da vacina contra a febre amarela imuniza para a vida toda. O público preconizado são crianças a partir de 9 meses de idade a adultos de 59 anos

SEMSA