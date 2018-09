Parintins recebe com festa David Almeida e Marcelo Serafim

Uma explosão de alegria e gratidão marcou a chegada de David Almeida (PSB) e Marcelo Serafim (PSB), na ilha tupinambarana, nesta quarta-feira. A população compareceu em massa e em clima de festa, recepcionou o candidato ao Governo do Estado. A população gritou, pulou, aplaudiu e em coro, cantou, “Vou derrubar esse gigante”, juntamente com David.

Acompanhando pelo candidato ao senado, Marcelo Serafim, David discursou para a multidão que o seguiu pelas ruas de Parintins e agradeceu a recepção calorosa. David não escondeu a emoção ao falar sobre o futuro do Amazonas, se eleito. “É com Deus e o povo do Amazonas que nós vamos mudar esse Estado. Nós vamos escrever uma nova história”, disse Almeida.

O candidato a Deputado Estadual, Juscelino Melo Manso (PSB), acompanhou David durante todo o percurso e ao ser citado, foi aplaudido pela população. Juscelino citou a forma de fazer campanha que vem administrando. “A vinda do David Almeida vem consolidar aquela imagem que nós já tínhamos, da campanha sem dinheiro, sem recurso, mas com proposta e que alimenta a esperança do povo do Amazonas, de ter um governo justo, de ter um governador que atenda realmente aos interesses da população”, afirmou.

A jovem Maria Aparecida, comparou a campanha de Juscelino e David com as demais e esperançosa, afirmou estar confiante no trabalho da dupla. “Nós estamos cansados dessa velha política, de toda essa corrupção. Nós precisamos de representantes assim, que nos respeite, que valorize nossos votos. Nós vemos todos os dias Juscelino nas ruas, no chão mesmo, pedindo votos. E o David também. Eu ainda acredito numa política que olhe de verdade para o povo”, declarou.

David passou pela Gleba de Vila Amazônia, Parintins, comunidade do Macurany e agradeceu o carinho que o parintinense demonstrou. “Vocês são sensacionais. Aos candidatos, aos coordenadores, aos professores, aos meus amigos, ao povo de Parintins a minha gratidão”, finalizou.

Assessoria do candidato