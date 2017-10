Parintins recebe certificação por ações e tratamento da tuberculose

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/ Gerência de Tuberculose, recebeu duas certificações da Fundação em Vigilância em Saúde (FVS) do Estado do Amazonas pelos trabalhos voltados ao tratamento da tuberculose. O primeiro certificado se dá por conta do encerramento dos casos novos da doença que chegou a 100% e o segundo se deu pela proporção de 85% de cura dos novos casos de tuberculose com confirmação laboratorial. A entrega dos certificados ocorreu em Manaus nos dias 16 e 17 pelas mãos do diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Florêncio Rodrigues, o reconhecimento do trabalho da gestão do prefeito Bi Garcia na reestruturação da saúde começa a aparecer. Ele afirma que praticamente todos os programas de atenção básica estavam paralisados, sendo todos retomados em 2017, como no caso a tuberculose.

“O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros determinaram que população voltasse a ser assistida e temos certeza que esse trabalho irá gerar mais reconhecimento para o município de Parintins. Nossa meta é voltar a ser referência no quesito saúde”, salientou.

A gerente municipal de tuberculose, enfermeira Ivanira Pimentel, avalia que as certificações refletem um bom trabalho realizado em 2017. Ela destaca a qualidade do diagnóstico, acompanhamento das equipes da saúde da família junto aos casos, busca de comunicantes, monitoramento nas unidades, oferta de medicamentos e alimentação do sistema de informação.

“É indispensável salientar o trabalho da gestão do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros, além da parceria com a Coordenação Estadual para garantir os medicamentos para os pacientes em tratamento e para seus familiares que fazem a prevenção. É um esforço de toda uma equipe da secretaria para obter esse resultado de excelência”, avaliou.

Secretaria de Saúde recebe medicamentos

O estoque de medicamentos da Farmácia Básica que atende as unidades básicas de saúde de Parintins está entrando em normalidade, após homologação das licitações e entrega dos produtos por parte das empresas ganhadoras. Desde a publicação da homologação licitatória, em média duas cargas de medicamentos são entregues semanalmente na central de distribuição da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta terça-feira todas as unidades de Parintins já estarão abastecidas com medicamentos que compõem o programa de apoio a hipertensos e diabéticos, o Hiperdia. Segundo Luzia Fernandes da Gerência Farmacêutica, entre os medicamentos recebidos estão Losartana, Glibenclamida e Metformina, que estavam em falta . Só na manhã desta segunda, 60 mil comprimidos de Losartana foram entregues.

Ela justifica que a demora se dá por conta de alguns fornecedores que ganharam licitação e têm sede fora do Amazonas. “O prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros estão trabalhando desde janeiro para que não falte medicamentos para a população mais carente. Hoje há de fato uma atenção para essa população, diferente do quadro que encontramos. A meta é manter a qualidade mesmo com as dificuldades atuais”, destaca

SEMSA