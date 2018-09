Parintins realizará novo dia D de vacinação contra Sarampo e Poliomielite neste sábado

A cidade de Parintins realizará no próximo sábado, dia 01 de Setembro, mais um dia D de vacinação na campanha Nacional contra Sarampo e Poliomielite. O município aderiu a proposta do Ministério da Saúde de mobilizar a população por mais um dia para chegar à meta de 90% do público-alvo que é de 06 meses a menos de 05 anos para vacinar contra o sarampo e de 01 a 05 anos contra Polio.

“Todas as unidades de saúde da zona urbana estarão funcionando 8 às 17 horas exclusivamente com trabalho de imunização e é importante levar a carteira de vacinação”, lembrou o secretário Clerton Rodrigues.

Segundo a coordenadora de vigilância em saúde de Parintins, Elaine Pires, o esforço é válido para alcançar a meta do Governo Federal. Ela informou que o município está próximo 70% do estipulado, sendo fundamental o comparecimento das famílias nos postos de saúde para imunizar suas crianças.

Ela retirou o compromisso da gestão do prefeito Bi Garcia com a prevenção a doenças como Sarampo e a Pólio. “A orientação do secretário é tambem ir de encontro a essas crianças nos centros educacionais infantis, conferindo as carteiras, e assim temos alcançado números importantes nesta campanha”, destacou Elaine.

SECOM/SEMSA