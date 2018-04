Parintins promove Capacitação sobre o Manejo Clínico do Sarampo

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), promove a Capacitação sobre o Manejo Clínico do Sarampo até dia 12 de abril, na escola Gentil Belém. A atividade tem a frente as enfermeiras da FVS, Raquel Tapajós e Tatiane Araújo, e é voltada a todos os profissionais de saúde de Parintins, incluindo funcionários dos hospitais e saúde indígena. A meta é preparar a cidade em casos da detecção de casos suspeitos.

Parintins teve um caso descartado após avaliação da sorologia pelo Laboratório Central (Lacen), em Manaus. Entre as razões para intensificação dos trabalhos em prevenção ao sarampo em Parintins está a confirmação de vários casos na capital do Amazonas e em outros municípios. A vinda de um grande número de turistas para o Festival também é levada em consideração.

Daízes Pimentel, subsecretária de Saúde, disse que a parceria com a FVS é importante para qualificar Parintins nesse trabalho de prevenção ou no trato de casos suspeitos ou confirmados. “O prefeito Bi Garcia e o secretário Clerton têm nos orientado a abrir toda nossa estrutura para que ocorra da melhor maneira possível essa visita”, ressaltou.

Raquel Tapajós da FVS reafirmou que o trabalho de prevenção e controle é importante em todos os municípios do Estado. “Parintins é um dos grandes municípios e tem um fluxo de pessoas que vêm de Manaus para Parintins, passando para Belém. “Vamos trabalhar todos os profissionais deixando todos habilitados para identificar precocemente casos suspeitos de sarampo agindo rapidamente”, avaliou.

Marcio Costa/SEMSA