Parintins promove caminhada no Dia Mundial de Luta Contra AIDS

A cidade de Parintins realiza neste dia 01 de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra AIDS, uma caminhada com slogan “2017 – a arte de vHIVer a Vida”. A programação que marca também o dia D do Campanha Dezembro Vermelho sai às 16h da Praça da Catedral do Carmo e segue até a Praça Cristo Redentor com a participação de todos os profissionais das UBS, agentes de saúde, escolas, Grupo de Idosos e população em geral.

Na Praça Cristo Redentor serão montados stands das UBS para apresentações sobre as IST/Aids.

Segundo o secretário de saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, a Prefeitura de Parintins faz suas campanhas anuais com grande sucesso e alcance junto aos seus púbicos alvos. “É o preconiza o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros. Investir em informação e prevenção trará resultados importantes para a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Assim será o Dezembro Vermelho também”, destacou o secretário.

A enfermeira Ivanira Pimental, gerente de do programa IST/Aids da Secretaria de Saúde, em 2017, Parintins já contabiliza 32 casos novos de HIV, por isso a necessidade de maior conscientização. “Atuamos de forma contínua em todos os setores da sociedade a mensagem da prevenção. Porém, entendemos que esse trabalho tem que o apoio de toda sociedade”, ressaltou.

Ela disse que até dia 19 de dezembro haverá outras ações em todas as unidades de saúde, sendo que cada unidade fará seu dia D para trabalhar sua área e abrangência.

SEMSA/SECOM