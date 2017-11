Parintins promove 865 atendimentos em apenas um dia do Novembro Azul

Tweet no Twitter

O médico urologista Alberto Figueiredo ministrará palestra sobre câncer de próstata.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, realizou em apenas um dia, 865 atendimentos aos homens dentro da campanha Novembro Azul. Nesta terça-feira quatro unidades básicas de saúde realizaram o dia D com oferecimento de diversos serviços no horário noturno.

Nas UBS Waldir Viana, Mãe Palmira, Doutor Toda e Policlínica Tia Leó foram disponibilizadas consultas com médicos clínicos e especialistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, odontólogos, nutricionistas e educadores físicos. Foram ofertados também aferição de pressão arterial, glicemia, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite e cortes de cabelo.

Dos 865 procedimentos, 110 foram na Mãe Palmira, 415 Waldir Viana, 219 no Doutor Toda e 121 Policlínica Tia Leó.

Segundo o secretário de saúde Clerton Rodrigues, a campanha até o momento tem batido todos os recordes, conseguindo atender a uma parcela significativa da população masculina, atendendo a uma recomendação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros. O secretário salienta que o sucesso da campanha se dá pelo atendimento noturno nas unidades, momento em que o público do sexo masculino já está livre das suas obrigações profissionais.

O aposentado Luiz Magno Santarém, de 67 anos, aproveitou para fazer o controle de sua pressão arterial e ter acesso à consulta médica. O cidadão enalteceu a forma rápida em que se deu o atendimento e o cuidado que cada um deve ter de sua saúde.

A enfermeira Rosanilda Alves afirma que os homens têm comparecido as unidades de saúde com bastante frequência, o que tem motivado os profissionais de saúde na campanha novembro azul.

Palestra

Nesta quinta feira, às 19 h, no auditório do Colégio Batista de Parintins, o médico urologista Alberto Figueiredo ministrará palestra sobre câncer de próstata. Segundo a gerente da saúde do homem, Tatiana Vieira, a programação é aberta ao público em geral.

SEMSA/SECOM