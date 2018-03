Parintins participa do Programa Nacional de combate à tuberculose

A Secretaria de Saúde de Parintins, por meio do Programa de Tuberculose, realiza durante o mês de março uma série de atividades dentro do programa “Amazonas Livre de Tuberculose: Abrace Essa Causa”. São ações internas e voltadas ao público em geral como supervisão de programas da tuberculose da unidades de saúde, divulgação em veículos de comunicação, busca ativa, capacitação dos servidores da saúde entre outras programações.

A gerente do programa de combate à tuberculose da Secretaria de Saúde, enfermeira Ivanira Pimentel, destacou que haverá programação com relato de dados epidemiológicos do município, testagens rápidas e apresentação de curta metragem de um minuto sobre cura da tuberculose. No dia 26, haverá um seminário regional sobre Tuberculose. “O objetivo é discutir a situação de TB em Parintins e na região do Baixo Amazonas. Um momento único para o município. Será um grande evento que discutir a nossa realidade e traçar metas para o controle desta doença”, salientou Ivanira.

Ela ressalta que em 2017 que a Prefeitura de Parintins foi certificada por conta do trabalho realizado junto aos pacientes com tuberculose. Ivanira agradeceu mais uma vez o apoio da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde. “O prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e o secretário Clerton são parceiros importantes na luta contra a tuberculose, e os resultados foram percebidos já no primeiro ano”, enalteceu.

A enfermeira relembra um alerta feito pela comunidade médica. “Tosse com mais de duas semanas pode ser TUBERCULOSE. Procure Unidade de Saúde mais próxima e faça seu teste”, reforçou.

Marcio Costa/SEMSA