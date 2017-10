Parintins na escala de voos regulares Manaus-Belém-Manaus

Tweet no Twitter

Depois de várias reuniões e articulação do prefeito Bi Garcia junto à presidência da empresa MAP Linhas Aéreas, Parintins terá, a partir do dia 31 de outubro, voos regulares para Manaus e Belém durante o dia. A informação é da administração do aeroporto Júlio Belém, que recebeu da empresa o cronograma dos voos diurnos que serão feitos nos dias de terça e quinta-feira.

De acordo com a administração do aeródromo, a Prefeitura disponibiliza de toda a estrutura física e de pessoal para fazer as operações de pousos e decolagens dos aviões ATR72/42 da companhia.

Parintins foi inserida na escala de voos regulares Manaus-Belém-Manaus. No cronograma enviado pela companhia à administração do aeroporto consta que o município receberá, durante a parte da manhã, o voo chegando de Manaus às 07h30min. À tarde, às 17h30min, sairá de Parintins o voo vindo de Belém (PA) com destino a Manaus.

Além de Manaus e Belém, também será possível viajar para Porto Trombetas, Santarém e Altamira nos voos regulares da MAP Linhas Aéreas nas terças e quintas-feiras.

Para o prefeito Bi Garcia, os voos diurnos são uma grande conquista para a cidade em decorrência dos benefícios que trará para a cidade. “Já tínhamos voos noturnos nas segundas, quartas, sextas e domingos. Agora, após reuniões com a presidência da companhia MAP, conseguimos os voos durante o dia, que interligarão nossa cidade não só a Manaus, mas também a todo o Estado do Pará”, salienta o prefeito.

SECOM