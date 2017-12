Parintins menos alegre com a perda de João do Carmo, o “Careca”

A cidade foi pega de surpresa nesta manha com o falecimento em Manaus do funcionário do IBAMA, sócio fundador e torcedor ferrenho do Boi Caprichoso. Varias manifestações de pesar estão sendo feitas de todos os cantos de Parintins.

Nota de pesar do presidente do Boi Caprichoso

“O marujo mais alegre do Boi Caprichoso partiu para a mJoão do Carmo, o “Careca”orada do pai celestial. A família azulada veste luto pelo falecimento do ilustre torcedor, João do Carmo Oliveira de Jesus, conhecido como Careca. O envolvimento com o Boi Caprichoso começou muito cedo, na infância. João do Carmo participou da fundação da Ala Jovem, do Movimento Marujada, coordenou o Conselho de Arte no ano de 2001, quando resgatou a Festa do Boi de Rua. Uma vida de amor às cores azul e branco. A diretoria do Boi Caprichoso, em nome do presidente Babá Tupinambá, e vice-presidente, Jender Lobato, manifesta solidariedade aos familiares de João do Carmo, na certeza de que Deus conforte o coração de todos nesse momento de perda”

“O que vamos guardar de você? A Alegria, a inteligência, a amizade, a sinceridade que às vezes deixava alguém “meio assim” ….e o senso de humor que tinha a dose e o jeito Careca de ser.O Boi de Rua com certeza não será o mesmo. E no dia 16 de julho vamos sempre lembrar que a flor do Carmo te batizou.Vá em paz querido João do Carmo..:Agora você vai contar as estrelas no céu”, disse a jornalista Peta Cid, na sua pagina do facebook

“Quando o sol parar de brilhar, triste lua cansada se mandar, só fica o clarão das estrelas e o Boi Caprichoso vamos se alegrar. Alo, alo morena não vá chorar…..”insuportável” João do Carmo, Me poupe com sua partida. E eu posso… 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 . Quem teve a felicidade de conviver com você, sentirá a falta da tua alegria. E quando ele era crítico vinha sempre a frase: “não é por aí. …”.. Queira Deus”. Careca marcou sua história no Caprichoso por ser incentivador e criador do Movimento Marujada junto o Rogério Jesus e o Carlos Alberto Ferreira e outros. Era 1988. Foi uma revolução. E há 17 com o Boi de Rua, Conselheiro de Arte. De azul todo o céu se pintou pra te receber.

Eh, Careca, “ME POUPE”. Nossa Senhora do Carmo cuida dele!!””, disse a professora Josene Araujo, na sua pagina do facebook

Leitor assíduo e assinante do nosso JI, fica aqui registrada nossa tristeza pela perda do querido amigo.

Carlos Frazão/JI

Foto: Divulgação Facebook