“Parintins levanta o nome do Brasil no mundo e merece atenção especial”, diz Pablo Oliva.

O delegado federal Pablo Oliva (E) com a foto do presidenciável Jair Bolsonaro.

O manauara, candidato a deputado federal Pablo Oliva (PSL) está em Parintins para participar hoje a tarde da Carreata em favor do candidato a Presidência da República Jair Bolsonaro (17). “Como candidato federal do Bolsonaro no Amazonas, estamos acompanhando de perto as manifestações no Estado. O povo está indignado com a política, chateados com os atuais políticos, mas acreditamos nessa renovação e precisamos de gente séria, honesta para impedir essa roubalheira no dinheiro público. Foi nesse pensamento que também lancei meu nome a candidato”, destacou o candidato federal apoiado por Bolsonaro no Amazonas.

Em entrevista ao O Jornal da Ilha, perguntado sobre seu comprometimento com Parintins, o delegado federal concursado Pablo Oliva destaca que “Parintins é a terra mais rica do Amazonas em Cultura. Parintins levanta o nome do Brasil para o mundo e merece atenção especial. Temos que incentivar não só a cultura, mas principalmente o desenvolvimento da cidade”. Ele reitera que Parintins é o segundo maior colégio eleitoral do Amazonas e deveria receber o segundo maior investimento do Estado. Porque que tudo fica em Manaus? Porque que a demanda de Parintins não tem a mesma atenção dos governos estadual e federal? Vamos fazer justiça e dar a atenção especial que Parintins merece.

Candidato federal com o número 1717, Pablo já atuou como chefe da segurança da casa do Papa durante o Mundial da Juventude e exalta que “Bolsonaro sempre põe Deus acima de tudo e é nisso que acredito, porque sem a vontade dele nada acontece”.

O Delegado Federal parabeniza o grupo de apoio à Bolsonaro de Parintins pelas redes sociais e pela iniciativa da carreata e conclui que “tem muitos políticos aproveitadores, porque o Bolsonaro está igual ‘’menino bonito’, onde todos querem carrega-lo pelo colo. Estão em partidos ricos e apoiando Bolsonaro. Eleger só o Bolsonaro não basta. Ele precisa que os parlamentares de seu partido (PSL) que estão do lado do bem, das dificuldades, também sejam eleitos”.

Kedson Silva/JI