Parintins investirá mais de um milhão de reais na compra de materiais para unidades de saúde e hospitais

O prefeito de Parintins Bi Garcia confirmou que a Prefeitura de Parintins investirá mais de R$ 1,3 milhão na compra de materiais permanentes para hospitais e unidades básicas de saúde. A verba é originada de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Braga, após várias viagens do prefeito a Brasília em busca de recursos.

“O Senador queria atender um pleito do município chancelando esse recurso por emenda impositiva ao Orçamento da União. Queremos agradecer ao senador dizendo que já iniciaremos o processo de licitação para essas compras”, disse Bi Garcia.

Ele cita que entre os equipamentos adquiridos estará aparelhos de ultrassonografia. “Quando saímos em 2012 deixamos cinco máquinas e só encontramos duas. Então hoje há a necessidade tanto de comprar os equipamentos como de contratar especialistas para operá-las”, explicou.

A conquista em Brasília de mais equipamentos para as unidades básicas de saúde e hospitais é continuidade a reestruturação do sistema público de saúde do município de Parintins. Desde o início de 2017, vários investimentos com recursos próprios foram realizados incluindo equipamentos cirúrgicos de alta tecnologia como bisturis eletrônicos e monitores cardíacos.

SECOM