Parintins intensifica ações de imunização a poucos dias do Festival 2018

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem ampliado as suas ações de prevenção e imunização. Há poucos dias para o Festival, as unidades básicas de saúde e agentes do Programa Nacional de Imunização têm atuado em várias frentes. Nesta segunda-feira (18), os comerciantes que atuarão especificamente durante o período da festa de Garantido e Caprichoso foram vacinados com a tríplice viral.

A preocupação se dá por conta do aumento de casos confirmados de sarampo em Manaus e outros municípios do Amazonas.

A Coordenadoria de Vigilância em Saude/Programa Municipal de Imunização informa que o município esta notificando casos de Parotidite (popular caxumba ou papeira). A patologia é uma infecção da glândula parodita, fazendo elas aumentarem de volume (inchaço). Os sintomas são febre, calafrios, dores de cabeça, garganta, processo deglutição doloroso. Tem diagnostico clínico-epidemiológico e é prevenível através de imunização.

O PNI esta vacinando as faixas etárias preconizadas. A Vigilância Epidemiológica notifica e investiga todos os casos atendidos nos hospitais e nas Unidades de Saude e em seguida e realizado bloqueio vacinal.

O Secretário Clerton Florêncio orienta a população que, ao suspeitar da doença, procure a unidade de saúde mais próxima. “A doença tem cura, e em casos de crianças (escolares) ou adolescentes, adultos, ela precisará ficar em repouso e deve evitar ambientes com aglomeração. Reforçamos aos que ainda nao se imunizaram, que todas nossas UBSs tem o imunobiológico para vacinação dos Grupos prioritários”, destacou o secretário.

Compõem os grupos prioritários:

Crianças aos 12 meses;

Crianças com atraso de calendário vacinal; até os 4 anos, 11 meses e 29 dias;

Dos 5 anos até os 29 anos,

Professores, profissionais de saúde.

Semsa