PARINTINS FC VENCE MAIS UMA E SEGUE FIRME NA COPA REDE AMAZÔNICA DE FUTSAL

Agora disputando a fase ‘mata-mata’, onde cada jogo é uma decisão, a equipe parintinense do Parintins FC conquistou mais uma vitória e segue firme na disputa da Copa Rede Amazônica de Futsal. Dessa vez, a “vítima” foi o time dos Amigos da 15/FD 15. O jogo aconteceu na Quadra José Nasser, no SESI Clube do Trabalhador, no bairro Coroado.

Com a vitória por 2 a 0 frente a FD15, o selecionado avança para a terceira fase da competição. “Apesar de todas as dificuldades, o nosso time é um time de guerreiros pela entrega em quadra em busca da vitória. Também não poderia de agradecer a união de todos os nossos parceiros em especial ao amigo Saullo Vianna que é um dos responsavéis por todo esse nosso empenho dentro de quadro na luta por esse título. Por acreditar no nosso time desde o início da competição”, destacou o jogador Binho, um dos artilheiros da equipe na competição estadual.

O próximo desafio do Parintins FC será no dia 19 de março contra o vencedor do jogo entre Real Onça x Praça 14 na noite desta terça-feira (12) no SESI.

Kedson Silva/JI