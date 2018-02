Parintins FC realiza último treino para estreia na Copa Rede Amazônica de Futsal Manaus-AM

Visando a conquista dos três primeiros pontos no jogo de estreia na Copa Rede Amazônica de Futsal que acontece nesse sábado (10 de fevereiro), às 16h40 contra o time da Rocam, no Clube do Trabalhador, bairro Coroado, a equipe do Parintins FC realiza amanhã o último treino em preparação para o desafio esportivo.

“Ontem (6) fizemos nosso último amistoso contra o time da UEA na quadra da Chapada e vencemos por 8 a 3. Amanhã faremos um treino leve para o jogo de estreia somente com o time”, O ala Ramon Rodrigues diz que a equipe com composição de atletas parintinenses já participou do evento esportivo há três anos (2012, 2014 e 2016). “Para a disputa desse ano, fizemos uma união entre o Amigos de Parintins e Football, MMA e Pinga (FMMAp) e colocamos o nome do time Parintins FC, mas a base da equipe é formada por jogadores de Parintins”, destacou. Preparação da Equipe Apesar de pouco tempo de preparação para a disputa, o jogador afirma que “não foi no padrão como gostaríamos que fosse, ainda mais porque se trata de uma competição muito difícil. Iniciamos os treinamentos no final de janeiro, mas o elenco em termos técnicos está mais fortes que nos anos anteriores que disputou e esperamos fazer uma boa apresentação na nossa estreia e que possamos sair com o resultado positivo. Depois teremos uns 20 dias para nos prepararmos ainda mais para o segundo jogo”. Expectativa Com relação ao jogo de estreia, Ramon ressalta que “a expectativa é muito boa, em virtude de termos um elenco bastante qualificado, a começarmos pelos nossos goleiros”. Sobre representar o nome de Parintins na disputa estadual, o Ala enaltece que “esse é um fator ainda mais motivante para todos nós, podermos representar nossa cidade querida nesta competição, principalmente podendo contar sempre com apoio de vários amigos que residem na Capital”.

O elenco e diretoria GOLEIROS: Silvinho e Thiago. FIXOS: Francicley (Barbosa), Anderson (Som) e klinsman. ALA ESQUERDA: Ramon (Ramonzinho), Patrick e Elias (Pato). ALA DIREITA: William Dinellh (Cupu), Serginho e Eládio. PIVÔ: Valber (Binho), Adrain, (Perninha), Maikow eGabriel. COMISSÃO TÉCNICA: Rogério e Marcílio. DIRETORIA: Joaquim (Joaka) Luan (Coqueiro) Lucas (Esquilo)

Kedson Silva/JI