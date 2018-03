Parintins FC na segunda fase da Copa Rede Amazônica de Futsal

Os representantes parintinenses estão fazendo bonito na Capital (Manaus). Na noite desta quarta-feira, 07 de março, a equipe do Parintins FC, conseguiu a segunda vitória na disputa da Copa Rede Amazônica de Futsal vencendo de virada o time dos Atletas de Cristo pelo placar de 3 a 2, com gols de Luiz Henrique, Eládio e Binho.

Experiente goleiro Silvio Tavares um dos destaques da equipe na competição

A disputa aconteceu no SESI Clube do Trabalhador, bairro Coroado, e com a vitória a equipe parintinense se classificou para a segunda fase da competição. “Fizemos um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Apesar da dificuldade em unir toda a equipe para treinamento, graças a Deus a vitória veio. Agora é focar ainda mais na disputa, focar mais nos treinamentos para acertarmos alguns erros para essa segunda fase”, destacou experiente goleiro Silvio Tavares .

Fotos: Equipe Parintins FC

Kedson Silva