Parintins FC estreia com vitória na Copa Rede Amazônica de Futsal

Com gols de Serginho, Patrick e Binho, o Parintins FC estreou com o pé direito na disputa da Copa Rede Amazônica de Futsal neste sábado (10) na Capital (Manaus). A vitória pelo placar de 3 a 0 foi em cima da equipe da Rocam, em partida realizada no Clube do Trabalhador, bairro Coroado.

Sobre a importância de estrear vencendo, o jogador Ramon Rodrigues um dos responsáveis da equipe destaca que “como nós caímos em uma chave de 3 equipes, sabíamos da responsabilidade de estrearmos com vitória. Graças a Deus, ele nos abençoou. Representar Parintins é estar sempre em busca da vitória”.

Apesar da dificuldade em unir toda equipe para treinamento, Ramon comenta que “apesar dessa dificuldade, temos jogadores rodados, e isso influência muito em um time. A liderança do nosso capitão Som Pinto e a experiência do Válber, Barbosa e Silvinho, por exemplo, agregaram muito ao elenco dentro de quadra”.

No próximo confronto que em caso de vitória, garante a classificação aos parintinenses na próxima fase da Copa, será no dia 08 de março contra o time dos Atletas de Cristo, na Quadra do Sesi às 22h40.

“Agradeço a todos os atletas que se empenharam nessa vitória e ao nosso amigo Saullo Viana que acreditou no projeto do time Parintins FC que tem como objetivo jogar cada partida como se fosse uma final. Pois só quem já representou ou representa essa cidade querida (Parintins) sabe da responsabilidade e principalmente do orgulho que sentimos dela”, finalizou Rodrigues.

Foto: Equipe Parintins FC

Texto: Kedson Silva/JI