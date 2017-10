Parintins em festa com varias inaugurações

O prefeito Bi Garcia, acompanhado do vice Tony Medeiros, secretário da Casa Civil do Amazonas, Sidney Leitte, secretário de Saúde do Estado, Francisco Deodato, vereadores e população em geral, fez a inauguração, no sábado (14), da reforma e ampliação do Hospital Regional Jofre Cohen. Na unidade de saúde foi feita a reconstrução do setor de emergência, construção de estacionamento, abertura de uma via que dará vazão ao trânsito no setor emergencial, além de melhorias nos setores clínico e ambulatorial do hospital.

Ainda no sábado, Bi Garcia reinaugurou a Praça Digital Cristo Redentor. Durante seu discurso, o prefeito garantiu que a praça voltará, em breve, a oferecer o serviço de internet gratuita à população durante 24h por dia.

SECOM