Parintins efetiva adesão ao PAA e assegura 900 mil para agricultura familiar

Em reunião realizada na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, o secretário de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, efetivou a adesão da Prefeitura Municipal de Parintins ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, modalidade Doação Simultânea.

Os próximos passos serão a publicação do Termo de Adesão e da Portaria do Plano Operativo onde serão estabelecidas as metas e os limites financeiros. Está assegurado para o município de Parintins no exercício de 2018, o equivalente a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), com a perspectiva de beneficiar mais de 500 famílias de produtores e produtoras familiares das áreas de várzea e terra firme.

Essa é uma das importantes metas da administração do prefeito Bi Garcia e do Vice Tony Medeiros, em apoio a Agricultura Familiar do município.

Participaram da reunião a coordenadora do Departamento de Apoio a Aquisição e a Comercialização da Produção Familiar, Mariângela Davis e os senhores Diogo Araújo e Wanderson Alves, que fazem parte da equipe técnica da coordenação. No documento, a Prefeitura Municipal de Parintins, apresentou a Ficha de Identificação e a Equipe Gestora do Programa.

O secretário Edy Albuquerque, ainda participou de um treinamento para acessar a Rede SUAS, assim como também ao Sistema de Autenticação e Autorização – SAA, e ao Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos – SISPAA.

Peta Cid