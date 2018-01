Parintins e Juruti acenam com parcerias para beneficiar produtores da Vila Amazônia

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Recuperação de estradas e acordos de cooperação para proporcionar assistência técnica que tragam benefícios aos produtores rurais do Projeto de Assentamento da Vila Amazônia foram alguns dos assuntos tratados no encontro entre os secretários da pasta da produção rural, Edy Albuquerque, da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) e Heraldo Albuquerque, da Secretaria de Produção Rural de Juruti, Pará.

De acordo com Heraldo, a Prefeitura de Juruti manifesta interesse em estreitar as relações com a Prefeitura de Parintins, principalmente para colocar em prática ações pontuais para melhorias das estradas que são fundamentais para o escoamento da produção agrícola.

O secretário Edy Albuquerque afirma que a administração do prefeito Bi Garcia tem buscado atuar sempre em parceria e que será fundamental uma atuação conjunta para melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares que vivem na região de fronteira.

São várias comunidades em áreas de fronteira como a Valéria, região do Murituba, Laguinho, chegando até o Mamuru.

Além da melhoria de estradas, outras ações como projetos de Ater Municipal, Programas de Aquisição de Alimentos e de acesso à água potável poderão ser implantados em parceria entre os dois municípios.

Peta Cid/SEMPA