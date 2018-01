Parintins e Borba fazem a grande final da Copa dos Rios de Futebol Master

A partida, com entrada gratuita, está marcada para 9h30. O torneio, que envolveu seis municípios do interior(Foto: Divulgação)

A grande final da Copa dos Rios de Futebol Master, entre as equipes Parintins e Borba, acontece no dia 28 deste mês, no estádio Ismael Benigno, a Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. A partida, com entrada gratuita, está marcada para começar às 9h30.

O torneio, que envolveu seis municípios do interior, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). De acordo com o presidente da Liga Independente Desportiva do Amazonas, responsável pelo torneio, Amarildo Carneiro, o “Manteiga”, a ideia da competição surgiu em 2013, quando eram realizados campeonatos com ex-jogadores profissionais.

“Manaus tem muitas opções de locais para a realização de jogos de futebol e, por conta disso, nem todos os municípios podem participar, principalmente os de locais distantes. Pensando nisso e no intuito de estimular a prática de esporte, decidi fazer um campeonato voltado para esses lugares. Assim nos deslocamos (organização e comissão técnica) até eles em partidas de ida e volta”, explicou o presidente da Liga Independente Desportiva do Amazonas.

Ainda conforme Amarildo, a Copa dos Rios de Futebol Master é um campeonato inédito e teve início em julho de 2017. “O primeiro jogo foi entre as equipes de Parintins e Nhamundá, e foi realizado nos respectivos municípios. Em seguida tivemos Nova Olinda e Borba, seguido de Manaquiri e Careiro Castanho. Foi um campeonato bastante acirrado e no dia 28 de janeiro conheceremos o grande vencedor da competição, com as equipes classificadas: Parintins e Borba”, finalizou o organizador.

acrítica.com

*Com informações da assessoria de imprensa