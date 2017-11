Parintins deve receber 23 navios até maio de 2018

A temporada teve início no dia 24 de setembro com a chegada do Navio Astoria trazendo para a cidade cerca de 580 turistas e mais 236 tripulantes

Todos os anos, Parintins recebe turistas do mundo inteiro durante a temporada de transatlânticos. Para isso a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) prepara um plano de ação que vai contemplar a qualificação de profissionais que atuam no ramo turístico e melhorias na infraestrutura da cidade para melhor recepcionar os visitantes.

De acordo com a subsecretária de Turismo, Karla Viana, a Prefeitura dá todo o apoio logístico durante esse período. “Para o melhor atendimento aos turistas que visitam a cidade estamos trabalhando juntamente com trade turístico para que as edificações do município fiquem abertas. Estamos realizando uma força tarefa para chegar às igrejas católicas, ao Liceu de Artes, aos currais dos bumbás para informar horário e solicitar que esses pontos turísticos estejam abertos durante a estadia dos turistas na cidade. Mais uma opção para fortalecer e agregar valor ao munícipio, pois o turista bem tratado, volta”, disse.

Com investimentos na temporada de transatlânticos, o Município pretende alavancar o setor turístico municipal. O objetivo é gerar mais emprego e renda nesta que é uma das principais atividades econômicas da cidade.

