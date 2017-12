Parintins despede-se de “Careca”

O corpo de João do Carmo, o “Careca”, chegou ao Curral Zeca Xibelão, por volta das 10:00h, mesmo horário em que o prefeito Bi Garcia reinaugurava o Centro de Costura Dona Cota, na avenida em frente ao Curral, quando foi feito 1 minuto de silencio em homenagem ao ilustre parintinense.

O corpo esta sendo velado no Curral do Caprichoso, “uma das casas de Careca”. Centenas de pessoas, entre parentes, amigos, autoridades e o povo em geral, estão indo se despedir do eterno “Marujeiro”.

O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros, além de secretários, vereadores e vários torcedores do Boi Caprichoso estiveram prestando a ultima homenagem ao falecido.

“Uma perda muito grande, de uma pessoa alegre, descontraída, responsável e acima de tudo, amante da nossa terra, do seu trabalho de fiscalizador do IBAMA, e do seu Boi Caprichoso”, disse emocionado o prefeito e amigo Bi Garcia, no velório, nesta manhã.

O cortejo fúnebre sairá as 15:00h com destino ao cemitério São Jose.

Carlos Frazão/JI