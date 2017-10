Parintins de luto por três dias

O falecimento do Padre Sóssio Pezella comoveu a população, tendo a prefeitura lançado uma Nota de Pesar (foto: Elias Neto/facebook)

NOTA DE PESAR

A Prefeitura Municipal de Parintins, através do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, lamenta profundamente o falecimento do padre Sóssio Pezella, ocorrido na noite deste domingo, no Hospital Padre Colombo.

Padre Sóssio foi um sacerdote que propagou, com muita sabedoria, o evangelho cristão. Estudou Teologia em Roma e se formou em Ciências Bíblicas. Na Itália, foi professor da Sagrada Escritura, História da Igreja, Teologia e Liturgia até o ano de 1966. Em 1974, veio para Parintins, onde assumiu a Paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, dando início à sua belíssima história de dedicação à Igreja e à população parintinense. A sua humildade comovia a todos.

Em solidariedade à comunidade cristã, a Prefeitura de Parintins decreta luto oficial por três dias, manifestando o seu pesar aos familiares, amigos e à Diocese de Parintins.

Tony Medeiros

Prefeito em exercício de Parintins