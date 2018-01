Parintins confirmada como sede do Polo III

O município de Parintins será sede da edição de 2018 da Seletiva do Polo III. A decisão foi tomada nesta terça-feira (16) durante reunião em Manaus na Arena da Amazônia com a secretária de Esporte do Estado do Amazonas, Janaina Chagas, e equipe de trabalho juntamente com representantes das cidades de Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Maués e Parintins – representada pela coordenadora de Incentivo ao Esporte da COMJEL, Valdete Prestes, e pelo coordenador de Educação Física da Seduc, Carlos Meireles.

“Não foi fácil, pois nos comunicaram que Maués já havia sido escolhida para sediar o Polo. Pedi uma oportunidade de defesa e através de fotos, vídeos, relatórios e argumentos apresentei a estrutura que o município tem a oferecer. Através de votação e com um apoio importantíssimo da professora Lanira Garcia (secretária de Educação de Barreirinha), graças a Deus conseguimos o nosso objetivo”, explicou Valdete Prestes.

Valdete enaltece que a realização da seletiva em Parintins desperta o interesse dos jovens pelo esporte, proporciona a integração intermunicipal e fomenta a economia do município.

A coordenadora agradece ao prefeito Bi Garcia pela confiança no trabalho de toda equipe da COMJEL e à coordenadora da Seduc em Parintins, Odinea Garcia, pela parceria em favor do esporte parintinense juntamente com toda equipe.

Parintins buscará o décimo título em 2018. Serão oito modalidades em disputa: Atletismo, Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei de Quadra e de Praia, Futsal, Handebol, Basquetebol. A seletiva do Baixo Amazonas serve de classificatória para os estudantes/atletas de Parintins, Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá para a disputa dos Jogos Escolares do Amazonas, JEA’S, que acontece em Manaus na segunda quinzena de Julho.

