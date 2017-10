Parintins comemora o Outubro Rosa

A programação oficial inicia dia 10 de outubro, terça-feira, com uma missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo (foto:Arquivo JI)

Ampliar a oferta de mamografias e exames preventivos para o câncer colo do útero faz parte das atividades desenvolvidas em Parintins em alusão ao Outubro Rosa. A programação oficial inicia dia 10 de outubro, terça-feira, com uma missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Após a celebração, está prevista iluminação da torre da igreja na cor rosa, que simboliza a campanha que tem como meta principal estimular a prevenção e a detecção precoce dos cânceres de mama e de colo do útero.

Além da torre da catedral do Carmo, a fachada do Liceu Cláudio Santoro posteriormente também ganhará iluminação rosa, assim como outros pontos de alta concentração de público em Parintins.

A gerência da Saúde da Mulher informou que palestras com mastologista Sebastiao Marden serão ministradas em datas a serem divulgadas. Haverá ainda distribuição de material informativo, camisas e visitas a veículos de comunicação para divulgar a mensagem do Outubro Rosa. A Prefeitura também adquiriu grande quantidade de kits para o exame do colo do útero para atender toda demanda específica do mês.

A gerente Tatiane Vieira informou que outro ponto importante é a preparação de servidores das unidades. Ela destaca como exemplo a ida de servidoras do hospital Jofre Cohen para capacitação em Belém sobre mamografia.

Tatiane agradeceu o apoio dado pela Prefeitura de Parintins por meio do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros, que não mediram esforços para fazer a campanha com alcance as parintinenses da cidade e Interior.

SECOM