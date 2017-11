Parintins comemora o Dia Nacional do Amigo da Marinha

É neste dia 6 de novembro, data do nascimento do nosso ex-Ministro, o Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, Patrono das SOAMAR, que comemoramos, com muita satisfação, o Dia Nacional do Amigo da Marinha.

Com sua privilegiada visão de futuro, o Almirante Maximiano foi o grande incentivador dessas organizações, representado pela Sociedade Amigos da Marinha do qual temos privilégio de fazer parte (SOAMAR/Parintins) recém criada no Amazonas e presisida pelo Sr. Nelson Brelaz Ferreira.

Hoje temos a honra de receber o Presidente da Soamar-Amazonas, Sérgio Viana que está em Parintins e fará visita as instalações da Soamar no Porto de Parintins.

O Amigo da Marinha formando em Parintins por homens e mulheres, exerce papel fundamental para o País e para a Força, sentimento que está traduzido nas estrofes do Hino da SOAMAR: “…E assim, nossa mensagem de amor procura, com todo vigor, plantar em cada coração a ideia de um Brasil sempre mais forte, do extremo Sul ao extremo Norte, e de muita fé e vibração”.

Muitas felicidades!

BRAVO ZULU!

O presidente da SOAMAR/PARINTINS convida todos os associados para uma reunião de confraternização na sede, as 17:00h.

Josene Araujo – Diretora de Divulgação

Soamar Parintins