Parintins combate hanseníase na campanha Janeiro Roxo

O último final de semana de janeiro é alusivo ao combate a esta doença que é antiga, mas que faz várias vítimas pelo mundo. Transmitida por contato prolongado de muitos anos acomete nervos pele causando deformidades e mutilações em suas vítimas.

Cada UBS recebe desde o dia 15 de janeiro, capacitação e documentos dos que estão em tratamento da patologia. A iniciativa se dá pelo planejamento de 2018 que prevê a descentralização do tratamento desta doença da Policlinica Padre Vitório para as UBS’s.

Segundo a gerente de programa de Hanseníase, enfermeira Ivanira Pimentel, no ano 2017 foram diagnosticado 17 casos novos, alguns já no estado mais avançado da doença (forma Virchowiana). “Nossa luta é para que possamos identificar os casos cada vez mais cedo para que o tratamento possa ser mais eficiente e que não seja necessária realização de cirurgia. A descentralização do atendimento também será um grande passo para o melhor fluxo de atendimento aos pacientes, ação preconizada pelo Ministério”, disse.

Ivanira informou ainda haverá também uma atividade lúdica em forma teatral realizada pela equipe da Policlínica Pe Vitório em cada UBS iniciando as 08 horas da manhã.

PROGRAMAÇÃO JANEIRO ROXO

Capacitação nas Unidades Básicas

15/01 – Darlinda Ribeiro e Paulo Pereira.

16/01 – Mãe Palmira e Aldrin Verçosa.

17/01 – Francisco Galiane e Tia Léo.

18/01 – Waldir Viana e Dom Arcangelo Cerqua.

19/01 – Dr Toda.

Atividade Lúdica nas Unidades

22/01 – Dr Toda

23/01 – Paulo Pereira

24/01 – Darlinda Ribeiro

25/01 – Dom Arcangelo Cerqua

26/01 – Waldir Viana

29/01 – Tia Léo

30/01 – Francisco Galiane

31/01 – Aldrin Verçosa

01/02 – Mãe Palmira.

Semsa