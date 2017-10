Parintins chora a perda do Padre Sóssio

Tweet no Twitter

Padre Sóssio Pezzella hoje deixou esse mundo e a noticia foi dada durante a Missa de domingo, pelo padre Rui Canto (foto:Arquivo Sistema Alvorada)

Enquanto aqui viveu se doou ao próximo, homem bom, grande intelectual e que mesmo com a idade avançada sempre esteve disposto a cumprir sua missão.

Era o primeiro a entregar os seus artigos para o Jornal Novo Horizonte e a coluna Pingos de Sabedoria. Escrevia na sua Fiel máquina de datilografia, era tão bom que ao escrever parecia ditar as palavras enquanto a máquina desenhava as letras em uma folha de papel.

Rainier Dutra era quem tinha a missão de colocar tudo no computador. Pe. Sóssio era o primeiro a entregar enquanto nós os repórteres deixávamos tudo pra ultima hora.

Descanse em paz, companheiro!

O bispo diocesano Dom Giuliano Frigeni tinha o Padre Sóssio como um conselheiro (foto:Arquivo Alvorada)

Padre Sóssio nasceu em 14 de outubro de 1921 na cidade de Carditelo, em Nápoli. Ingressou no Seminário de Ducenta em 03 de outubro de 1934 e foi ordenado sacerdote no dia 07 de julho de 1946.

Estudou Teologia em Roma, onde também se formou em Ciências Bíblicas. Foi professor da Sagrada Escritura, Teologia, História da Igreja e Liturgia no Seminário de Teologia do PIME, na Itália até 1966.

Destinado ao Brasil, o sacerdote chegou a Parintins no dia 27 de abril de 1974 e um ano depois, assumiu a Paróquia da Catedral e em 1 de maio de 1976, tornou-se pároco de São José Operário.

Padre Sóssio dedicou-se a formação bíblico teológica dos leigos de Parintins com a implementação do Centro Cultural Católico Padre Anchieta. Foi fundador e colaborador direto do jornal Novo Horizonte e publicou vários livros como “Pingos de Sabedoria” e “Do mar de Nápolis ao Rio-mar”.

Devido a idade avançada, Padre Sóssio já não exercia mais as funções sacerdotais, mas mesmo assim, não perdeu o hábito e a vontade de celebrar missas.

Os últimos meses de sua vida, o religioso residia num dos apartamentos do Hospital Padre Colombo, onde recebia a assistência médica por conta da saúde fragilizada.

O corpo do Pe Sossio está sendo velado na capela da casa do PIME. De manhã irá para a igreja de São José, onde haverá missa de corpo presente às 15:00, em seguida o corpo será levado para o cemitério.

Fonte:Carlos Alexandre/Padre Carlos Caridade/Facebook

Postado por Carlos Frazão/JI