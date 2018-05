Parintins busca em casa 10° título do Pólo III

Foto: Delegação Campeã em 2017

Além da busca pela medalha de ouro e a classificação para a disputa do Jogos Escolares do Amazonas, JEAS 2018, que acontece na Capital no mês de julho, cerca de 220 alunos/atletas parintinenses buscam nesta edição da disputa do Polo III que acontece de 24 a 29 de maio em Parintins, o 10° título regional.

Jogando em casa, os representantes parintinenses lutarão por medalhas nas modalidades: atletismo, futsal, handebol, voleibol, basquetebol, xadrez e tênis de mesa, nas categorias infantil e juvenil, nos naipes masculino e feminino.

Parintins por ser atual campeão estadual, entra como favorito nas provas de campo e pista (atletismo) com o CETI/Gláucio Gonçalves, futsal infantil com o atual campeão brasileiro, Colégio Nossa Senhora do Carmo, handebol juvenil masculino e feminino da escola Senador João Bosco, voleibol juvenil feminino da escola Tomaszinho Meirelles. A delegação da Ilha Tupinambarana também pode surpreender no handebol infantil masculino e feminino com a escola Dom Gino Malvestio, no futsal infantil feminino com a escola Geny Bentes e também no vôlei de praia com a escola Tomaszinho Meirelles. A representante das escolas do município na disputa coletiva, a escola Irmã Cristine no voleibol juvenil masculino promete lutar pelo título inédito.

Os primeiros confrontos serão definidos às 9h desta quinta-feira (24) no Congresso Técnico a ser realizado no auditório da escola Tomaszinho Meirelles, GM3.

A Seletiva dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAS Polo III é a disputa escolar que reúne os campeões dos cinco municípios do Baixo Amazonas (Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Maués e Parintins) em classificatória para a disputa do JEAS que acontece em Manaus no mês de julho.

O evento esportivo é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins e a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc). A Solenidade de Abertura acontece às 18h desta quinta-feira (24) com uma grande mobilização escolar com a participação dos Bois Caprichoso e Garantido no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo). A disputa 2018, encerra no dia 29 com premiação aos vencedores e anúncio da escola campeã.

Kedson Silva/JI