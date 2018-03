Parintins adere ao programa Internet para Todos

Além de assinar o termo de compromisso que garante a vinda e o início do processo licitatório do curso de Medicina em Parintins, o prefeito Bi Garcia também assinou na última segunda-feira (19) o termo de adesão do município ao programa Internet para Todos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

O objetivo é levar internet gratuita a todos os municípios brasileiros. O projeto é uma ampliação do Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) que oferece conexão de internet banda larga gratuita por meio de satélite a escolas, unidades de saúde, telecentros, aldeias indígenas, postos de fronteiras e quilombos.

Parintins é a primeira cidade do Estado do Amazonas onde o projeto será implantado. A adesão ao programa do Governo Federal foi articulada pelo prefeito Bi Garcia e o senador Omar Aziz junto ao ministro do MCTIC, Gilberto Kassab.

Segundo o prefeito Bi Garcia, o projeto federal vai distribuir internet gratuita em todo o perímetro urbano, suburbano e várias comunidades rurais de Parintins. “Todos os pontos da cidade onde não pegava internet e não tinha sinal para o funcionamento de celular, tipo o conjunto habitacional Vila Cristina, nós vamos instalar antenas. Na zona rural vamos atender em torno de 30 comunidades”, assegura.

Como contrapartida para a implementação do programa na cidade e seguindo a normatização do Internet para Todos, a Prefeitura deverá garantir a segurança do local onde a antena será instalada e arcar com as despesas de energia elétrica dos aparelhos distribuidores de sinal de internet. ““A partir do mês de maio começa a instalação das antenas. O município de Parintins, em contrapartida, instala a antena mãe que fica na cidade e distribui sinal para os demais pontos”, informa.

SECOM