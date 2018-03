Parintins adere ao programa de internet banda larga do Governo Federal

O município de Parintins foi contemplado com o fornecimento de conexão à internet banda larga para 35 bairros da zona urbana e 31 comunidades rurais, por meio do termo de adesão ao Programa de inclusão digital GESAC – Internet Para Todos, firmado entre a Prefeitura de Parintins e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O termo de adesão foi assinado na semana passada pelo prefeito Bi Garcia e o ministro Gilberto Kassab. Os pontos devem ser instalados nos próximos meses.

De acordo com o prefeito Bi Garcia a parceria visa ofertar o serviço de internet grátis para as pessoas dos bairros da cidade e para o interior. Para oficializar o termo de adesão com a União, o vice-prefeito Tony Medeiros viaja na segunda-feira para Brasília onde vai assinar o acordo final.

“É um programa que está sendo lançado no Brasil inteiro. Nós habilitamos o município, assinamos o terno de adesão e vamos assinar o convênio que estabelece internet banda larga em Parintins, não só na sede, como também para o interior”, disse Garcia.

Articulação

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o trânsito livre do senador Omar Aziz no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, por ser da mesma sigla partidária do ministro Gilberto Kassab, priorizou o Amazonas e Parintins como as primeiras localidades a serem beneficiadas com o programa.

“O senador Omar articulou para que o programa começasse pelo Amazonas. É mais um investimento que a gente conquista na área de comunicação, um sistema gratuito que será patrocinado pela Prefeitura de Parintins e assim as pessoas poderem, tanto falar no telefone, como se comunicar pelas redes sociais”, comemorou.

O prefeito Bi Garcia afirmou que na sede do município, além dos bairros serão instalados pontos de internet no aeroporto, porto, Canta Galo, bumbódromo e nas comunidades suburbanas de Aninga, Mancurani e Parananema.

Na zona rural, entre as 31 localidades beneficiadas estão incluídos os distritos de Caburi, Mocambo, Vila Amazônia e Bom Socorro do Zé Açu.

Adesão

A Prefeitura de Parintins entra como contrapartida com a disposição do prédio, o terreno onde a antena será instalada e vai assumir os custos com a segurança e energia elétrica, além de encaminhar projeto à Câmara Municipal para aprovar isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para a operação do programa.

A conexão será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), lançado ao espaço em maio do ano passado e pelo programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac).

Marcondes Maciel | Repórter Parintins