Parintins abre Semana Saúde na Escola falando sobre obesidade e vacinação

A Secretaria de Saúde abriu nesta terça-feira a Semana Saúde na Escola, no Centro de Educação Infantil Jaime Lobato. Os secretários de saúde, Clerton Florêncio Rodrigues, e o de Educação, João Costa, representaram o prefeito Bi Garcia no ato. A atividade irá abordar o enfrentamento ao excesso de peso e obesidade infantil além da importância da utilização da caderneta de saúde da criança. O evento marcou ainda o início das atividades do Programa Saúde na Escola na temporada 2018/2019. O PSE vai beneficiar pelo menos 16700 crianças na cidade e no interior, com ações de prevenção.

Durante a abertura da programação, o secretário de Saúde, Clerton Florêncio, falou da importância dos dois temas da Semana Saúde na Escola. Ele afirmou que a gestão do prefeito Bi Garcia coloca à disposição do programa profissionais qualificados para acompanhar as atividades e evitar que a obesidade infantil prejudique as crianças do nosso município. Ressaltou ainda a importância de manter as carteiras de saúde atualizadas, especialmente contra o sarampo após a volta da doença ao Brasil.

João Costa, secretário de Educação, também destacou a parceria entre as secretarias objetivando o bem-estar dos estudantes de Parintins. Ele salientou que as ações conjuntas são recomendações do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros para melhor andamento das atividades.

Railda Soares, gerente do Programa Saúde na Escola, lembrou que a semana da saúde em 2017 tratou sobre o mosquito da dengue e obteve sucesso. Ela não tem dúvidas que a parceria entre escolas, profissionais da saúde e família resultará em mais um bom resultado para o PSE.

SEMSA