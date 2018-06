Parintins – 30 Anos de implantação do ciclo turístico

Em 24/06/1988 foi inaugurada em Parintins, por Soraya e Sirlam Cohen, a Turpinanbarana Turismo e lançado o 1° Guia Turístico de Parintins, edição bilíngue.

O objetivo era colocar Parintins na rota dos Cruzeiros marítimos que já subiam e desciam o canal do Rio Amazonas, em frente a cidade. O livreto com 24 páginas circulou por todos os eventos de turismo, nacionais e internacionais. Em paralelo um painel fotográfico era apresentado aos operadores, com os clics das indumentárias mais originais dos bumbás. No roteiro da excursão incluía o Centro histórico que começa na Igreja do Sagrado e seguia até a antiga e pitoresca Praça do Cristo, a Rua do Comércio, a Catedral, Bumbódromo.

Enquanto o navio atracava no porto de Parintins (todo decorado com bandeirolas: de um lado azul e do outro vermelha). Por sorteio um boi fazia a recepção e o outro fazia a despedida com a Batucada ou Marujada caminhando pelas ruas do Show Clube Ilha Verde até o porto com salva de fogos de artifícios. Uma mini exposição de artesanato já se alinhava com as senhoras dos Clubes de Mães, além de poucos artistas que entalhavam peças em madeira. Com permissão do presidente, entravamos no depósito de fantasias afim de selecionar as melhores e mais rústicas. O objetivo era mostrar a arte natural do Festival que se escondida atrás do brilho das indumentárias.

Após seis meses de trabalho intenso pelo mundo afora, Parintins parou para receber o primeiro navio, o mais luxuoso do mundo: o Seabourn Pride, com 200 passageiros + 180 tripulantes que também desembarcaram para gastar na cidade. No transporte terrestre, além da Kombi da Pestalozzi, Sirlam Cohen fabricou dois Trens estilo Jardineira para o transporte de 80 turistas em cada viagem, conduzido pelo trator do seu Juvenal e do seu Munduco Velho. As carroças de boi, comuns na época, eram fretadas para a limpeza do lixo das ruas, afinal o cliente europeu tinha que avaliar bem todo o contexto oferecido pelos agentes de Turismo. Deu certo… Produto Show Folclórico elaborado pelos irmãos Soraya e Sirlam Cohen foi consolidado e mudou o rumo da economia parintinense para o bem de população. Parintins, 30 Anos de implantação do ciclo turístico.

