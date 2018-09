Parintinenses se unem e realizam buzinaço pelas ruas da Ilha em apoio a Jair Bolsonaro

A comissão Pró-Bolsonaro teve sua primeira reunião na tarde desta terça. O grupo já agrega mais de 200 adeptos.

“Vamos reunir os apoiadores do Bolsonaro, mostrando que ele está forte em Parintins, apostando na renovação em busca de um Brasil melhor”, objetiva o empresário Alexandre Pontes sobre o ato de campanha em apoio ao candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) que será realizado na segunda-feira (17 de setembro) em Parintins.

A mobilização de apoio entre os eleitores de Bolsonaro iniciou no grupo de whatsApp “Bolsonaro Parintins” e um encontro na tarde desta terça-feira (11) no Lava Jato Alexandre, definiu a realização de um buzinaço.

“Vamos nos concentrar a partir das 15h na rua Paraíba próximo ao Bumbódromo e iniciar com adesivagem de motos e carros e a passeata iniciará às 17h percorrendo a rua Paraíba, dobrando a estrada do Macurani (rua do fórum de justiça), retornando na estrada Odovaldo Novo (rua do Garantido), pegando a avenida Nações Unidas até o Curral do Caprichoso, seguindo pela Gomes de Castro, avenida Amazonas até a Francesa, voltando até o Ilha Verde, finalizando na Praça da Catedral. Convidamos a população que apoia o Jair Bolsonaro na cidade a vim para as ruas manifestar o seu apoio na segunda-feira e quem puder ajudar na confecção e pinturas das bandeiras, pode nos procurar aqui no Lava Jato Alexandre, próximo ao Galpão do Caprichoso”, informou Alexandre Pontes (foto).

Kedson Silva/JI