PARINTINENSES SÃO DESTAQUES NO 7° TORNEIO DE ATLETISMO EM MANAUS

Quatro medalhas, sendo três de ouro e uma de prata. Essas foram as conquistas dos parintinenses Kaio Rodrigues e Sabrina Paulino, na disputa do 7° torneiro de atletismo da cidade de Manaus que aconteceu no sábado, 02 de junho, na Capital.

Kaio Rodrigues disputou na categoria sub-18 e conquistou uma medalha de ouro nas provas dos 100m e uma de prata nos 200m. Kaio é aluno do Centro Educacional de Tempo Integral/Dep. Gláucio Gonçalves e é um dos parintinenses classificados nas provas de 200 e 400 metros, categoria juvenil para a disputa do JEA’s que acontece em Manaus na segunda quinzena do mês de julho.

Na capital, Sabrina Paulino, aluna do Colégio Nossa Senhora do Carmo, no sub-16, garantiu dois ouro nas provas dos 75m e nos 250m. Sabrina também estará no JEA’s 2018 na luta por medalhas para Parintins nos 75m e 250 metros.

O coordenador de educação física do CETI, professor Weverton Cursino falou sobre as conquistas dos dois atletas.“Conquistamos mais um excelente resultado já em preparação para os Jogos Escolares do Amazonas com o Kaio e a Sabrina. Nossos atletas estão em um nível bastante elevado e pretendiamos levar mais competidores, mas devido as condições financeiras não foi possível. Agradeço aos pais dos dois atletas e a escola CETI pelo apoio e o resultado está ai com a conquista das quatro medalhas. Esperamos que nas próximas competições fora da cidade tenhamos mais atletas, porque a gente vem enfrentando essa barreira da questão financeira”.

Kedson Silva/JI