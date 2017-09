Parintinenses são destaques em Campeonato Caixa de Atletismo na Capital

Kaio Rodrigues conquistou dois ouros, sendo um nos 75 e outro nos 250 metros.

Os atletas parintinenses do Centro Educacional de Tempo Integral, Ceti Gláucio Gonçalves, Kaio Rodrigues, Sabrina Paulino, Manuela Matos, Roberth Machado e do São José Operário, Rian Kaik dos Santos foram destaques no Campeonato Caixa de Atletismo realizado nesta sexta-feira e sábado, 9, na Vila Olímpica da Capital (Manaus), na categoria infantil.

No total, os parintinenses conquistaram oito medalhas, sendo cinco de ouro e três de prata. A atleta Sabrina Paulino conquistou dois ouros nas provas de velocidade nos 60 e 150metros. Outro que levou duas medalhas de ouro, foi o jovem Kaio Rodrigues, disputando nos 75 e 250 metros.

Manuela Matos que representará o Amazonas nos jogos brasileiros, garantiu mais duas medalhas para Parintins, sendo uma ouro no revezamento 4×74 metros e uma de prata no salto em altura. Também foram medalhistas de prata, Roberth Machado (saltoem altura) e Rian Kayk no lançamento de dardo. Acompanham a delegação de atletismo na Capital, os professores de Educação Física do Ceti, Weverton Cursino e Paula Carvalho.

Na madrugada de segunda-feira, 11, os atletas Roberth Machado e Manuela Matos viajarão para Curitiba-PR compondo a delegação amazonense de atletismo para a disputa dos Jogos Brasileiros que na categoria infantil (12 a 14 anos) acontece de 15 a 24 de setembro. “Estamos confiantes. Nossos representantes em Curitiba foram bem e mais uma vez conquistaram medalhas em uma disputa estadual, melhorando suas marcas e acredito que eles têm grandes chances de medalhas na disputa nacional”, destacou Weverton Cursino ao falar sobre o desempenho dos atletas parintinenses no campeonato de atletismo.

Kedson Silva/JI

