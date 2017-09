Parintinenses reforçam o time do Recanto da Criança no Campeonato Amazonense de Futsal sub-17

Os atletas já estão na Capital realizando treinamentos.

A convite do coordenador da equipe manauara do Grêmio Recanto da Criança, Jailton Oliveira, os atletas da escolinha de futsal “Ta na Veia” e da equipe de futsal infantil do Colégio do Carmo de Parintins, Henrique Santos, Rodrigo Portilho e Klayver de Azevedo, ganharam a oportunidades de disputar as fases decisivas do Campeonato Amazonense de Futsal sub-17 que vem acontecendo na Capital.

Uma das equipes mais tradicionais do futsal amazonense, o Grêmio Recanto da Criança é vinculada ao Colégio particular Recanto da Criança de Manaus. “É muito importante as parcerias que tamos selando não só no Amazonas mas em todo o território brasileiro”, destacou coordenador e professor da Escolinha, Zinho Inomata.

Zinho ressaltou que “estamos tentando proporcionar oportunidades para que nossos talentosos jovens parintinenses possam brilhar no esporte. Esses três atletas foram destaques nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, esse ano e receberam o convite. Desejo sorte e estou na torcida pelo sucesso de todos eles”.

Kedson Silva/JI