PARINTINENSES EM FESTA COM A CONQUISTA DO TÍTULO SUL-AMERICANO DE HANDEBOL INFANTIL

Seleção masculina conquistou o ouro e a feminina ficou com a Prata na disputa internacional (Divulgação)

Campeão invicto. Com cinco vitórias em cinco jogos, a seleção brasileira de handebol infantil sagrou-se no sábado, 11, campeão sul-americano, após a vitória em um jogo duríssimo contra a poderosa seleção Argentina pelo placar de 25 a 24.

A competição foi realizada na cidade de Assunção no Paraguai com a participação das seleções do Peru, Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai (sede).

Em festa, os parintinenses Rian Kayk Santos e Cauã Barbosa, ambos com 14 anos de idade, expuseram suas medalhas e o troféu de campeão nas redes sociais. Suas participações foram fundamentais para a conquista internacional, fazendo 51gols na disputa, sendo 32 do meia Rian e 19 do ala Cauã.

Os talentos parintinenses são frutos de um trabalho de base do professor Márcio Santos (pai de Rian) frente a escola São José Operário, sendo a conquista bastante comemorada por ele (Márcio) em Parintins.

Os atletas desembarcam amanhã, segunda-feira, 13, na Capital Mato Grosso e devem compor a equipe do ASHB Sorriso (clube onde jogam atualmente) e devem voltar aos treinamentos na terça-feira, 14, dessa vez, visando o Sul-Americano Escolar que será realizado na Cochabamba-Bolívia de 2 a 10 de dezembro, com o Clube Sorriso representando o Brasil.

A seleção brasileira feminina também participou da disputa e conquistou a medalha de prata.

Kedson Silva/JI