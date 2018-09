Parintinenses destacam a experiência de Tony Medeiros para a Assembleia Legislativa do Amazonas

O candidato do PSD recebeu o carinho da comunidade parintinense em caminhada nesta quinta-feira

Parintins (AM) – Experiente, trabalhador e representante da juventude e do povo que labuta diariamente em prol ao desenvolvimento da cidade de Parintins, Tony Medeiros, reúne virtudes que o credenciam a ser a voz do interior do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado. O Candidato do PSD com o número 55777, ao lado do prefeito Bi Garcia, esteve na tarde desta quinta-feira, (13/09) caminhando na rua Barreirinha no bairro de Palmares onde foi recebido com festa e alegria pelos moradores daquela área da cidade.

Uma multidão acompanhou Tony e Bi e a simples caminhada virou festa pela rua que cruza os bairros de Palmares, Nossa Senhora de Nazaré e João Ribeiro. A dona de casa Mônica Barroso Ferreira, 32, vota em Tony Medeiros por entender que as propostas que apresenta são viáveis e nem um pouco mirabolantes. “Tony é caboclo como a gente, tem pé no chão e precisamos de alguém como ele que trabalhe pela cultura, educação, saúde e segurança”, disse.

O autônomo Baltazar Barbosa, 55, lembra que Medeiros não é um candidato de peças publicitárias, mas de contato com o povo, com os anseios da comunidade. “Tony Medeiros é humano, não é de holofotes, já foi deputado tem experiência e trabalha pela gente”, comenta.

A juventude também vota em Tony Medeiros é o que afirma João Maurício Cecílio, liderança jovem que acompanhou a caminhada desta quinta-feira. “Voto em Tony Medeiros pela confiança que temos nele, tem postura diferente e principiante tem um olhar diferenciado para a realidade do povo parintinense”, afirma.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, exaltou a fidelidade, o companheirismo e a parceria na administração do município, pois com Tony Medeiros na assembleia legislativa do estado do Amazonas a cidade terá muito a avançar. “Eu preciso do Tony na assembleia pra gente conseguir trazer mais investimentos para Parintins e para a região do baixo Amazonas e também para trabalhar novas legislações, como por exemplo, a saúde do homem, que mora no interior do Amazonas, precisa de atenção e uma das saídas é regionalizar a saúde, Parintins é uma cidade pólo e essa é uma das missões do Tony”, anuncia.

Medeiros agradeceu a participação da comunidade em sua caminhada e destacou a importância de votar no 55777. “Estamos aqui disputando essa eleição para colaborar com Parintins e o baixo Amazonas precisamos manter o avanço na região”, conclui.

Carlos Alexandre/Assessoria do candidato

Fotos: Junior Preto Juju