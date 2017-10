Parintinense intensifica treinamentos para disputa nacional

Visando a conquista de umas das medalhas, em especial, a de ouro nos Jogos Escolares da Juventude, categoria juvenil, o atleta parintinense do CETI/Dep. Gláucio Gonçalves, Hian Oliveira, 17, orientado pelo professor Weverton Cursino, intensifica os treinamentos para a disputa nacional que acontece de 16 a 25 de novembro em Brasília-DF.

O atleta Hian único parintinense nos Jogos Escolares da Juventude.

Além de ser o único parintinense na competição escolar, o estudante mais rápido do Estado do Amazonas nos 100 metros diz estar contando os dias para o início da disputa. “Sei o quanto vai ser difícil, mas vou fazer o possível e até o ‘impossível’ para conquistar uma das medalhas e levar o nome de Parintins e do Amazonas ao pódio”, acrescentou Hian.

Treinamentos

Sobre os treinamentos, Oliveira frisa que “estou treinando no campo da Gávea, no Circuito Escorpião e em uma rua atrás da Associação Comercial. Apesar de não ser espaço adequado, com orientação do professor Weverton, estou tendo um bom rendimento, conseguir diminuir o meu tempo com relação aos 11 segundos conquistados nos JEAs”.

Dificuldades

“Uma das maiores dificuldades que eu estou enfrentando, como a disputa é feita em pista fofa (oficial) e sapatilha própria, aqui em Parintins eu treino em locais inadequados e de tênis mesmo, mas a escola já comprou minha sapatilha para a disputa. Confesso que treino com medo de sofrer lesões, porque são locais impróprios e cheios de buracos, mas estou dando o meu melhor, levando essas dificuldades como mais uma razão pela lutar por uma medalha”, enfatizou o atleta.

Oportunidade

Segundo o velocista, “além de estar tendo a oportunidade de representar minha cidade, o Estado, a competição serve para mostrar meu potencial esportivo nacionalmente e quem sabe ser um atleta reconhecido, conquistando uma bolsa e ter a oportunidade de estudar e competir fora de Parintins”.

A Viagem

O Professor Weverton Cursino informa que as passagem de ida e volta até Manaus já foram dadas pelo prefeito Bi Garcia. “Eu e o Hian vamos para Manaus no dia 11 de novembro e vou entregá-lo aos responsáveis da Vila Olímpica que irão acompanhá-lo até Brasília-DF. Vamos realizar uns treinamentos na pista em Manaus e no dia 15, ele (Hian) sairá da Capital rumo a Capital Federal e deve retornar à Ilha no dia 19 de novembro”, conclui.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo/JI