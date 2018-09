Parintinense é campeão de MMA em evento nacional

O parintinense Diego Santos, lutador profissional de MMA, conquistou o cinturão da categoria Galo (até 61kg), no evento Gladiador Fight Champion, realizado esta semana no Maranhão. A luta é importante na carreira desse atleta que sonha com o UFC.

Diego venceu a luta por finalização no segundo round. Ele derrotou o atleta da casa Leandro Lobato e agora dá passos firmes para a carreira internacional. “Estou me sentindo muito feliz com essa vitória, pois foi uma luta muito dura que eu precisava fazer para me testar. Vencer um nortista não é fácil”, disse o lutador que morava no bairro Paulo Corrêa.

Diego Santos trabalha agora para a próxima luta que pode ser no Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, previsto para novembro, em Manaus. O lutador mora no Rio de Janeiro e treina na equipe Team NADRENA, liderada pelo Head coach Josuel Distak.

Eldiney Alcãntara

Colaborador JI