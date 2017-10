PARABÉNS, PARINTINS!

Tweet no Twitter

É muito difícil traduzir em verbo o sentimento que devotamos a Parintins. Cada cidade é um pouco do que somos e a natureza se encarrega de embelezá-la. No aniversário de 165 anos de nosso município, quero abraçar todos os meus conterrâneos e os cidadãos que escolheram essa cidade como sua casa, rememorar todos aqueles que lutaram pelo seu engrandecimento e agradecer a todos que se dedicam no dia a dia a novas conquistas.

Vamos aproveitar o momento para enaltecer a nossa cidade e a nossa gente não só pelo seu espírito hospitaleiro, pelo dom da arte e pela fé inabalável, mas também pelo reconhecimento de ser uma das cidades da Amazônia com o melhor Índice de Progresso Social, divulgado pela Universidade de Harvard (EUA), como também por ser a segunda cidade do Amazonas, ficando atrás apenas de Manaus, em melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Como filho desse chão, que tenho a sublime missão de guiar o destino deste município, renovo as minhas esperanças em um futuro bem melhor, avançando cada vez mais na melhoria da qualidade de vida de nossa gente.

Parabéns, povo parintinense! Que Deus nos abençoe e continue a nos iluminar para fazer de nossa terra uma cidade para se Viver e Amar.

Frank Bi Garcia (Prefeito Municipal de Parintins)

Foto: Yuri Pinheiro

Postado por Carlos Frazão/JI