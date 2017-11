Ônibus escolares são totalmente recuperados pela Prefeitura

Recebidos em situação de total abandono pela administração do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros no início deste ano, dois ônibus escolares e dois micro-ônibus para alunos com necessidades especiais adquiridos pelo Município, em convênio com o Ministério da Educação, no ano de 2012, foram totalmente reformados e entregues à população nesta terça-feira, 07 de novembro.

A reforma dos veículos foi feita com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A entrega ocorreu na Escola Municipal Charles Garcia. A cerimônia foi comandada pelo prefeito em exercício Tony Medeiros e contou com a presença de alunos, professores, secretários municipais e coordenadores da Secretaria Municipal de Educação.

O prefeito em exercício Tony Medeiros destacou que reformar os veículos foi uma das prioridades da administração em razão da grande demanda que eles atendiam quando estavam em pleno funcionamento. De acordo com Medeiros, os investimentos para dar mais qualidade à educação, no próximo ano, serão fortalecidos. “Se Deus quiser, em 2018, teremos tudo resgatado, com nossa cidade voltando à normalidade com eu e o prefeito Bi Garcia em busca de projetos e novos avanços para Parintins”, frisou.

Ivone Almeida, coordenadora de Educação Inclusiva, destaca que sem os ônibus e micro-ônibus, houve um grande índice de evasão escolar no município. Com a recuperação, a expectativa é que o problema seja contornado. “O transporte escolar acessível quebra a barreira para que o aluno possa ter acesso ao ensino comum”, comentou.

Com a recuperação total dos quatro veículos, o Município aumentará a oferta de transporte para os estudantes das escolas municipais. Serão destinados os dois micro-ônibus, equipados com recursos de acessibilidade, para fazer o transporte de alunos cadeirantes, com baixa visão e autistas.

SEMED PARINTINS