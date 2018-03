Omar Aziz é Cidadão Parintinense

O Parintins Convention Center foi palco nesta sexta-feira, 09 de março, de sessão especial da Câmara Municipal de Parintins. Proposta pela vereadora Maria Alencar (PSD), a solenidade concedeu Título de Cidadania Parintinense ao Senador do Amazonas Omar Aziz, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Parintins, ao Estado e ao Brasil.

Participaram da sessão especial o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e os vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PODEMOS), Cabo Linhares (Patriota), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar, Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS); o Vice-governador Bosco Saraiva (PSDB); o Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB); o Vice-prefeito Tony Medeiros (PSL); os deputados federais Pauderney Avelino (DEM) e Silas Câmara (PRB); deputados estaduais; secretários e coordenadores municipais; as diretorias dos Bois Caprichoso e Garantido; lideranças políticas do Estado; lideranças de bairros e de comunidades rurais e a população em geral.

Para a vereadora Nêga, autora da propositura, a solenidade demonstra o reconhecimento da população por uma pessoa que fez e faz muito pela sociedade parintinense. “Por isso, por um dever de justiça, a Câmara de Parintins presta essa homenagem ao Senador Omar Aziz pelos relevantes serviços prestados ao processo de desenvolvimento de nosso município, por sempre se preocupar com o povo”, frisou a parlamentar.

Nejmi Aziz, esposa do homenageado, agradeceu o carinho de Parintins com sua família, à vereadora Nêga pela propositura, o parlamento municipal e o Poder Executivo.

O vereador Telo Pinto, em nome dos demais vereadores, reconheceu o potencial do Senador Omar Aziz e o amor que ele tem pela Ilha Tupinambarana. “Sei do amor que o Omar tem pela nossa terra e por Parintins, principalmente pelos bumbás Garantido e Caprichoso, pois foi o homem público que mais ajudou o nosso Festival”, disse.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca ressaltou a importância das ações do Senador do Amazonas Omar Aziz pelo desenvolvimento de Parintins e sua visibilidade Brasil a fora. Para ele, o homenageado deve ser reconhecido e valorizado por priorizar os parintinenses em suas ações de governo, na área da educação, saúde e bem estar social.

O Vice-governador Bosco Saraiva parabenizou o povo parintinense por reconhecer o valor que o Senador Omar Aziz tem. “É fácil falar deste grande cidadão, mas é difícil falar daqueles que fazem parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Ele é amoroso com a família, soberano nas decisões, positivos nas ações. E esse momento é o reconhecimento de um povo com aqueles que lhe fazem o bem”, afirmou.

O Prefeito de Parintins Bi Garcia enalteceu que Omar Aziz já era de fato cidadão parintinense, e hoje é de direito. “E eu posso testemunhar a dedicação e o respeito que ele tem por Parintins. O Omar é amigo e irmão do nosso município. Senador Omar, você desempenha um trabalho importante em sua carreira política. Se nós já te amávamos, agora vamos te amar muito mais por se tornar cidadão parintinense”, destacou Garcia.

Durante a solenidade, os Presidentes dos Bois Caprichoso e Garantido, Babá Tupinambá e Fábio Cardoso, respectivamente, entregaram a Omar Aziz Placas de agradecimento por tornar Parintins a Capital Nacional do Boi Bumbá. Em seus discursos, agradeceram o Senador por todo carinho e apoio ao Festival Folclórico.

O mais novo cidadão parintinense, Omar Aziz, agradeceu a propositura da vereadora Maria Alencar, a aprovação unânime do parlamento municipal e o carinho do Poder Executivo e dos bois bumbás. Agradeceu as manifestações de carinho do povo de Parintins e falou do seu amor pela terra parintinense.

“Esse é o primeiro título de cidadania que eu recebo desde que eu fui vereador, foi no município de Parintins. Agora podem até não me aceitar em outro lugar, porque eu tenho uma terra com certeza que eu posso chamar de minha. Já sou um de vocês não por ter nascido aqui, mas por opção minha. O momento agora é de festa e de júbilo”, ressaltou Aziz em seu discurso.

Histórico do homenageado

O cidadão Omar José Abdel Aziz, nascido em 13 de agosto de 1958, em São Paulo/SP, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, é casado com Nejmi Aziz e pai de quatro filhos. É político brasileiro, ex-governador e atualmente Senador pelo Amazonas. Nascido numa família de mistura árabe e italiana, Omar já ocupou o cargo de Vereador em Manaus no ano 1988, com reeleição no ano de 1992.

Foi eleito Deputado Estadual do Amazonas em 1994; em 1996 foi eleito vice-prefeito de Manaus, sendo reeleito em 2000. No entanto, em maio de 2002 deixou o cargo para assumir como vice-governador, reeleito em 2006 e em 2010 foi eleito Governador do Amazonas. Atualmente, ocupa o cargo de Senador pelo Estado Amazonense.

Por Parintins, como principais investimentos, implantou o Programa Ronda nos Bairros, o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC/Parintins), o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e o Centro de Educação de Tempo Integral – CETI Deputado Gláucio Gonçalves (foto SECOM); sempre busca e viabiliza investimentos para o Festival Folclórico de Parintins, financeiro e de infraestrutura; executou a revitalização e ampliação do Bumbódromo; e contratou médicos estrangeiros para suprir a demanda local. Além disso, sua família, especialmente sua esposa Nejmi Aziz, contribuiu significativamente com o desenvolvimento do município.

Recentemente, a cidade de Parintins recebeu o título de Capital Nacional do Boi Bumbá. A Lei que concede o título, sancionada em dezembro de 2017, surgiu a partir de projeto apresentado pelo Senador Omar Aziz, de modo a reconhecer o trabalho dos profissionais envolvidos no espetáculo e garantir maior visibilidade à festa.

Texto: Mayara Carneiro

Fotos: Pedro Coelho