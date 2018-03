Omar Aziz assegura R$ 15 milhões para muro de arrimo de Parintins

Omar durante encontro com prefeitos do interior

O senador Omar Aziz reafirmou o compromisso com a cidade de Parintins, da emenda no valor superior a R$ 15 milhões de reais para a infraestrutura do muro de arrimo ou muro de contenção. Omar reuniu em Brasília com o prefeito Bi Garcia (PSDB) e outros prefeitos do interior do Amazonas, para avaliar os primeiros dois meses de 2018.

O muro de arrimo é um tipo específico de muro que serve para suportar a terra além de isolar o terreno.O muro de arrimo serve para “segurar” a terra da parte. Atualmente várias áreas da frente da cidade de Parintins estão sobre estado de emergência. Pois o fenômeno das Terras Caídas tem provocado desmoronamentos. Bairros como a orla do Santa Clara rua Nakaut e orla São Benedito no final da rua Armando Prado são alguns exemplos.

Os engenheiros e arquitetos da secretaria de obras devem montar o sistema bem planejado, calculado e executado aguardar os recursos. O prefeito Bi Garcia comentou ao site PARINTINSAMAZONAS que o setor técnico da prefeitura e também a assessoria técnica do gabinete do senador Omar Aziz estão atuando para finalizar os trâmites burocráticos. E tentar a liberação do recursos até o começo do processo eleitoral. Que no Brasil começa a partir do mês de junho com as convenções partidárias. “A defesa Civil está monitorando as áreas de risco onde pode ocorrer deslizamento. O muro de arrimo quando concluído vai segurar uma quantidade significativa de terra que é pesada e fica ainda mais encharcado quando chove. Vamos trabalhar muito pra fechar e contratar antes do período eleitoral”, comentou Garcia.

O secretário de Obras e Urbanismo Municipal, Mateus Assayag que acompanhou o prefeito durante as audiências em Brasília, disse que depois da liberação de toda documentação e recursos, o serviço inicia de forma imediata.

