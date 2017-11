Olímpiada da Ufam/Parintins premia vencedores e elege Eliz Azêdo como Rainha

Desfile das rainhas dos cursos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez) e premiação dos vencedores das modalidades individuais e coletivas marcaram o encerramento da Olimpíada em comemoração aos 10 anos de atividades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Parintins. A instituição universitária oferta a comunidade os cursos de Administração, Artes Visuais, Comunicação Social – Jornalismo, Educação Física, Pedagogia, Serviço Social e Zootecnia.

A competição, iniciada no dia 10 de novembro, teve encerramento neste domingo, 19, na quadra do Serviço Social da Indústria (Sesi), Centro Integrado Padre Francisco Lupino. O diretor do instituto, professor doutor José Luiz Pereira da Fonseca, ao entregar troféus e medalhas, destacou que o Icsez/Ufam se firma como uma instituição que atende o baixo Amazonas e outras regiões, com ensino, pesquisa e extensão. “É com muita felicidade que hoje temos um evento que não reúne apenas a classe acadêmica, mas a comunidade”, comemorou.

A acadêmica de Zootecnia Eliz Azêdo é a dona da coroa e do cetro de rainha da Olimpíada Icsez 10 anos. Ela venceu o concurso que teve no corpo de jurados o coreógrafo do Boi Garantido, Adriano Paquetá, o coreógrafo do Boi Caprichoso, Erick Beltrão, e a servidora do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Suzane Bulcão. As demais concorrentes foram; Ingrid Alves, de Serviço Social, Kamila Farias, de Pedagogia, Sthephanie Farias, de Comunicação Social, Dyandra Andrade, de Educação Física, e Larissa Batista, de Artes Visuais. Eliz comemorou a vitória com os colegas de curso que ainda levaram o título de melhor torcida.

O coordenador acadêmico do instituto, professor Tiago Viana, assegura que a competição cumpriu o objetivo de comemorar os 10 anos do Icsez em Parintins, confraternizar os acadêmicos dos sete cursos da instituição e ainda promover a interação com a comunidade. “Que venham muitas outras décadas desta instituição que nos enche de orgulho, pois além de cumprir o tripé pesquisa, ensino e extensão, promove ações que vão além dos muros da universidade”, salientou.

O treinador da equipe de Jornalismo, na modalidade queimada feminino, Onan Ferreira, se emocionou durante a conquista da medalha de prata. Ao ser abraçado pela equipe e receber agradecimento das acadêmicas ele foi tomado pela emoção. “Depois do último apito, da finalização do jogo, veio o abraço. O abraço que não apontou culpados pela derrota. Mas o abraço que selou a amizade de pessoas que tiveram desde o início o espírito esportivo e comemorativo do evento”, escreveu Onan em uma rede social.

“São histórias de emoção, de superação e de confraternização que nos emocionam e ficam para a história”, destaca a professora Lídia Keila, da comissão organizadora da olimpíada.

A Olimpíada Icsez 10 anos contou com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer (Sejel), Serviço Social do Comércio (Sesc), Sesi/Padre Francisco Lupinno e Ifam que cederam quadras e a piscina para a realização das modalidades.

Abaixo acompanhe o quadro final de medalhas da Olimpíada Icsez 10 anos.

Uno

Cayo Vinicius – ouro – CS Jornalismo

Thais Barros – prata – CS Jornalismo

Nathália Modesto – bronze – Serviço Social

Tênis de Mesa

John Nilson – ouro – Zootecnia

Felipe Oliveira – prata – Administração

Marcelo Sarraf – bronze – Servidores

Xadrez

Ronan Negreiros – ouro – Zootecnia

Rafael Barata – prata – Zootecnia

Scharlyngton Rabelo – bronze – Administração

Corrida Masculino

Vandeilson de Souza – ouro – Educação Física

Inafran Souza – prata – Educação Física

Kenner Marques – bronze – CS Jornalismo

Corrida Feminino

Elizandra Garcia – ouro – Educação Física

Andressa Moraes – prata – Educação Física

Raiane Lima – bronze – Educação Física

Futsal Masculino

Lef Parintins – ouro – Educação Física

Servidores – Prata

Borussia Lef – bronze – Educação Física

Futsal Feminino

Lef Aila – ouro – Educação Física

Spartanas – prata – Educação Física

Zootecnia – bronze

Handebol Masculino

Administação – ouro

Spartanos – prata – Educação Física

Zootecnia – bronze

Dominó

Leda Andrade e Williamy Gato – ouro – Educação Física

Hélder Mourão e Rinna Sales – prata – CS Jornalismo

Willian e César – bronze – Serviço Social

Natação Feminino

Armanda Pessoa – ouro – Zootecnia

Graciene Tavares – prata – Serviço Social

Geane Rolim – bronze – CS Jornalismo

Natação masculino

Luciano Coelho – ouro – Educação Física

Clariano Santos – prata – Serviço social

Thiago Lopes – bronze – Zootecnia

Revezamento masculino

Erlesson – ouro – Educação Física

Carlos Edinei – ouro – Educação Física

Carlos Elias – ouro – Educação Física

Aldeir – ouro – Educação Física

Luciano coelho – prata – Educação Física

Clariano Santos – prata – Serviço social

Christopher Queiroz – prata – Educação Física

Renner Vilas Boas – prata – Educação Física

Queimada masculina

Spartanos – ouro

Administração – prata

Zootecnia – bronze

Queimada feminino

LEF Maléficas – ouro – Educação Física

WINX – prata – CS Jornalismo

Spartanas – bronze – Educação Física

Volei masculino

Zootecnia – ouro

Borussia LEF – prata – Educação Física

CS Jornalismo – bronze

Volei feminino

Zootecnia – Ouro

Educação Física – Prata

Carlos Alexandre/ICSEZ-UFAM