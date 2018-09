Oito clubes continuam na luta pelo título da Copa Santa Clara de Empresas

Um grande público prestigiou os oito jogos emocionantes que movimentaram o final de semana na Arena Joca (Campo do Matadouro) no bairro Santa Clara. Ao término da rodada das oitavas de final, oito empresas: Fábrica de Gelo Idemar (atual campeão), Boteco da Lili, Ponto dos Fogões, Limpex, Gogó de Ouro, Coimbra, Bradesco/Drogaria Parintins e SVX Serviços saíram vencedoras e continuam na luta pelo título empresarial de 2018. “Todos as empresas estão de parabéns, tanto os times vencedores como os que saíram da disputa, porque fizeram uma apresentação espetacular e a gente fica honrado de proporcionar esse evento sempre com muito amor ao esporte”, destacou o coordenador Josafá Guimarães.

Resultado do final de semana:

Sábado: 15/09

Fábrica de Gelo Idemar 01 x 00 Ótica Parintins

Domingo: 16/09

1° Jogo: Boteco da Lili 02 x 01 Zé Buraco Diesel

_______

2° Jogo: Limpex 02 x 00 M. Barros

________

3° Jogo: Ponto dos Fogões 02 x 01 Fábrica de Gelo Água do Mar

_________

4° Jogo: Gogó de Ouro 03 x 01 Super Baranda

_________

5° Jogo: Coimbra 03 x 01 Lua Modas

_________

6° Semosp 03 x 03 Bradesco/Drogaria Parintins.Obs: Drogaria Parintins venceu nas penalidades por 3 a 2.

_________

7° SVX Serviços 02 x 01 Mercadinho Siridó

Hemerson Carlos agradece as empresas participantes e ao grande público que compareceu na Arena Joca no final de semana, enaltecendo que “esse evento movimenta a economia do município e fortalece o nosso esporte que andava esquecido. O nosso objetivo é tornar o bairro Santa Clara uma referência no esporte. Acreditando nisso já estudamos a possibilidade da realização de um campeonato de empresas na categoria master. Só temos a agradecer também aos nossos patrocinadores, ao prefeito Bi Garcia e ao secretario Mateus Assayag que não medem esforços para nos ajudar”, reitera.

Hemerson conclui convidando os representantes das empresas vencedoras para uma reunião nesta segunda-feira (17) às 19h em sua residência, situada na Rua 2, bairro Paulo Corrêa, N° 3648, próximo ao Posto de Saúde Galiane e o Posto Policial para o sorteio dos confrontos e horário dos jogos das quartas de final e para tirar duvidas com relação a forma de disputa nessa próxima fase.

Kedson Silva