Obras avançam no Porto da Vila Amazônia

Com metade da obra já executada, a construção do Porto da Vila Amazônia avança em mais uma etapa, com a construção do prédio administrativo, terminal de passageiros e montagem da parte naval. Os serviços seguem em ritmo acelerado para que o terminal hidroviário seja entregue em breve a população, conforme a determinação do prefeito Bi Garcia.

“Será um porto moderno, que terá duas rampas de acesso, fábrica de gelo, amplo estacionamento, sala de embarque e estação de esgoto. A Prefeitura de Parintins tem sido parceira para que as obras acelerem e assim concluída o quanto antes”, destaca o secretário de Obras, Mateus Assayag.

A parte naval do Porto, como a construção das rampas de acesso e demais componentes, é realizada em um dos estaleiros da capital do estado e já está na fase de conclusão . As rampas deverão ser enviada a Parintins para mais uma etapa da construção do porto e montagem.

A obra do terminal hidroviário é construída com recursos federais, com a contrapartida da Prefeitura de Parintins, e deve auxiliar também no escoamento da produção agrícola das comunidades do assentamento de Vila Amazônia.

